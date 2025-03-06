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В Петербурге оживает кикшеринг. Самокаты стали доступны для аренды

Сезон кикшеринга открылся в Петербурге к неудовольствию некоторых горожан. Самокаты загорелись зелевым цветом 6 марта и попали в объектив «Фонтанки».

Ряды доступных для аренды самокатов появились в разных районах города, в том числе на Беговой. Некоторые петербуржцы успели уже с утра добраться до работы благодаря кикшерингу, а значит устройства, в отличие от вчерашнего дня, начали отображаться в мобильных приложениях.

По данным «Фонтанки», количество электросамокатов на улицах города с прошлого года существенно не изменится.

Накануне, 5 марта, петербуржцы стали замечать на улицах города желтые и фиолетовые электросамокаты. Однако в приложениях они не отображались, арендовать их было нельзя. В тот же день комитет по транспорту рекомендовал операторам кикшеринга отложить начало сезона проката электросамокатов в Петербурге. В пресс-службе ведомства отметили, что из-за погоды использование средств индивидуальной мобильности может быть небезопасным. По этой же причине комитет просит горожан воздержаться от поездок на СИМ.