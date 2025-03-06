В Петербурге оживает кикшеринг. Самокаты стали доступны для аренды

Накануне, 5 марта, петербуржцы стали замечать на улицах города желтые и фиолетовые электросамокаты. Однако в приложениях они не отображались, арендовать их было нельзя. В тот же день комитет по транспорту рекомендовал операторам кикшеринга отложить начало сезона проката электросамокатов в Петербурге. В пресс-службе ведомства отметили, что из-за погоды использование средств индивидуальной мобильности может быть небезопасным. По этой же причине комитет просит горожан воздержаться от поездок на СИМ.