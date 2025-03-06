В Екатеринбурге более полумиллиона человек за год прошли диспансеризацию

В Екатеринбурге в 2024 году профилактические мероприятия прошли 568 тысяч 482 человека — речь идет о диспансеризации (439 424 человека; 71,6%) и профилактическому осмотру (129 058 человек; 62,3%). Такую статистику предоставил замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.
— Члены комиссии по социальной защите и здравоохранению городской Думы оценили уровень проведения диспансеризации сотрудников бюджетной сферы. Выездное заседание прошло в среду, 5 марта, на базе Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Денис Демидов отметил, что в профилактику также входят углубленная диспансеризация, которую в 2024 году прошел 27 851 екатеринбуржец (103,6%), и репродуктивная диспансеризация — ее посетили 55 052 человека (24,3%). Всего профилактические мероприятия по указанным направлениям прошли 651 385 горожан.
Установлено, что за 2024 год в Екатеринбурге выявлено более 1,1 миллиона неинфекционных заболеваний. При этом в 2023 году таковых насчитывалось на 44% меньше. Отмечен рост количества впервые выявленных хронических заболеваний в 2023 года на 49,3% до 42 695 установленных случаев.
— Это говорит о том, что качество диспансеризации улучшается благодаря внедрению новых технологий и методов, — уверяет Денис Демидов.