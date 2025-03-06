В Екатеринбурге более полумиллиона человек за год прошли диспансеризацию

Установлено, что за 2024 год в Екатеринбурге выявлено более 1,1 миллиона неинфекционных заболеваний. При этом в 2023 году таковых насчитывалось на 44% меньше. Отмечен рост количества впервые выявленных хронических заболеваний в 2023 года на 49,3% до 42 695 установленных случаев.