Создан открытый портал нейросотрудников для бизнеса

«Десять лет назад мы реализовали федеральную СмартСтаффинг-площадку перераспределения проектных компетенций для крупнейшей нефтяной компании страны. В 2024 году объединили наши наработки в рамках холдинга, чтобы стать первым публичным ИИ-работодателем. Сегодня “цифровые работники” уже активно используются в бизнесе, повышая эффективность работы. Однако мы сделали следующий шаг — создаем единую платформу, где они доступны для компаний разных отраслей», — привели в пресс-службе слова генерального директора компании Руслана Гайнанова.