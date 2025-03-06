Создан открытый портал нейросотрудников для бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Первый портал нейросотрудников — разработчиков программного обеспечения, работающих в тесной связке с искусственным интеллектом, создали в России. В отличие от существующих аналогов платформа позволит представителям бизнеса подбирать готовые команды нейросотрудников под конкретные задачи, что повысит производительность и качество работы, сообщили ТАСС в группе компаний «Тим форс».
«Десять лет назад мы реализовали федеральную СмартСтаффинг-площадку перераспределения проектных компетенций для крупнейшей нефтяной компании страны. В 2024 году объединили наши наработки в рамках холдинга, чтобы стать первым публичным ИИ-работодателем. Сегодня “цифровые работники” уже активно используются в бизнесе, повышая эффективность работы. Однако мы сделали следующий шаг — создаем единую платформу, где они доступны для компаний разных отраслей», — привели в пресс-службе слова генерального директора компании Руслана Гайнанова.
Уточняется, что портал предлагает опытных и компетентных сотрудников в сфере IT. Часто для разработки программного обеспечения компании недостаточно нанять одного программиста, нужно собрать команду. Это долгий поиск и подбор каждого сотрудника. Портал будет формировать команды под конкретный проект.
Нейросотрудники — это новый подход, при котором специалисты работают в связке с ИИ, совмещая креативность и интуицию человека с аналитическими возможностями и высокой скоростью обработки данных машиной. Такой симбиоз позволяет значительно повысить производительность и качество работы. Предварительные расчеты специалистов компании показывают, что «нейорооптимизированные» специалисты способны повысить продуктивность разработки программного обеспечения на 30−50%.
«В здравоохранении, например, ИИ-анализ гибридных данных (изображения, текст, видео) уже позволяет вдвое повысить качество медицинских услуг. А цифровые работники, выполняя рутинные задачи — от анализа веб-страниц и написания программного кода до запуска приложений и взаимодействия с коллегами, — уже сегодня способны автономно выполнять до 24% рабочих процессов человека» — пояснил Гайнанов.
О компании.
Группа компаний «Тим форс» — с 2008 года одна из ведущих российских компаний — интеграторов компетенций в разработке корпоративного программного обеспечения.