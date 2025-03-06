В Ростовской области подорожали кофе и шоколад

Что касается кофе, то разница в цене обозначилась как на натуральный растворимый напиток, так и на напиток в зернах и молотый. В среднем за год разница составила от 132,27 до 136,58 рубля (например, в декабре 2024 года кофе натуральный в зернах и молотый стоил около 1,6 тысячи рублей за 1 кг).