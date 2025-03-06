В Ростовской области подорожали кофе и шоколад

В Ростовской области за год подорожали кофе и шоколад. Об этом можно судить по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
В частности, 1 кг шоколада в декабре 2023 года стоил около 988,16 рубля, а в декабре 2024 года — уже немногим больше 1 тысячи рублей. Конфеты шоколадные натуральные и с добавками также изменились в цене примерно на 85,96 рубля.
Что касается кофе, то разница в цене обозначилась как на натуральный растворимый напиток, так и на напиток в зернах и молотый. В среднем за год разница составила от 132,27 до 136,58 рубля (например, в декабре 2024 года кофе натуральный в зернах и молотый стоил около 1,6 тысячи рублей за 1 кг).
Отметим, некоторые производители не исключают изменение цен на указанные продукты и в 2025 году.