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Беларусь и Россия договорились вместе импортозамещать компьютерные программы

Компании Беларуси и России подписали соглашение в сфере импортозамещения ПО.

Источник: Комсомольская правда

В Минске подписано соглашение между предприятиями Беларуси и России, которое ставит перед собой цель сотрудничество в сфере импортозамещения программного обеспечения, пишет БелТА.

Соглашение подписали ОАО «Гипросвязь» и ООО «РусБИТех-Астра». Его цель — сотрудничество в сфере импортозамещения ПО, развитие цифровой индустрии стран, а также укрепление белорусско-российского взаимодействия в сфере цифровизации.

Сообщается, что сотрудничество предполагает обмен опытом и разработку совместных рекомендаций по импортозамещению. В том числе организацию дискуссионной площадки по обсуждению проектов импортозамещения программного обеспечения.

Во время подписания соглашения, директор «Гипросвязь» Антон Алексеев заметил:

«Мы видим, что продуктовая линейка “Астра” в Российской Федерации наполняется и выросла с технологической точки зрения. Это уже не сырой продукт, а полноценная замена ушедшим с рынка системам иностранного производства».

Белорусские специалисты планируют изучить программные продукты «Астра» и на их базе прорабатывать вопрос о создании своих.

Отмечается, что российская «Группа Астра» создает и ОС, и системы виртуализации, а еще может показать опыт разработки решений в направлениях коммуникации, больших данных, контейнеризации.

«Это полный стек продуктов инфраструктурного и другого ПО, на котором могут строиться IT-системы любой сложности», — рассказал главный коммерческий директор компании Николай Прянишников.

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