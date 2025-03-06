В Новороссийске наградили выдающихся женщин

6 марта в администрации за высокий профессионализм и добросовестный труд выдающимся женщинам города-героя вручены почётные грамоты.
Среди них военнослужащие, сотрудницы силовых структур, радиотелеграфисты, водители троллейбусов, военные фельдшеры, медсестры, врачи, педагоги, повара, многодетные мамы: каждая из них воплощает в себе нежность, стойкость, хрупкую женственность и твердую уверенность в собственных силах.
— Защита Родины, помощь нашим бойцам на передовой, служение закону и воспитание детей -— прекрасные дамы ежедневно справляются со всеми этими задачами. Своим примером они доказывают, что женщины способны достичь любой цели. Их милосердие, сила духа и преданность своему делу достойны подражания, — прокомментировал глава Новороссийска Андрей Кравченко.