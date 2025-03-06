К выходным Челябинскую область накроют сильные магнитные бури

Согласно данным портала time-in.ru, магнитные колебания продержатся на пятибалльной мощности («умеренная геомагнитная буря») вечером 8 марта и почти весь день 9 марта. Затем южноуральцев ожидает передышка, и вновь нас накроет с 11 по 14 марта включительно.
Напомним, согласно статистическим данным, почти 75% людей в период магнитных бурь испытывают усталость, раздражение, общее недомогание, снижение умственной и физической активности. В это время следует больше отдыхать, заботиться о себе, избегать физических и эмоциональных перегрузок.