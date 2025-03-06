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Омским студентом, избившим сироту в Усть-Заостровке, заинтересовался Бастрыкин

Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело.

Источник: Om1 Омск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего в селе Усть-Заостровка. Инцидент произошёл 2 марта: студент техникума напал на сверстника, являющегося сиротой, который не сопротивлялся. Позже видеозапись произошедшего распространилась среди учащихся.

Пострадавшему диагностировали множественные ушибы, ему потребовалась медицинская помощь.

Следственное управление СК по Омской области проводит проверку. Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Виталию Батищеву представить доклад о первых результатах расследования. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат СК.