Омским студентом, избившим сироту в Усть-Заостровке, заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего в селе Усть-Заостровка. Инцидент произошёл 2 марта: студент техникума напал на сверстника, являющегося сиротой, который не сопротивлялся. Позже видеозапись произошедшего распространилась среди учащихся.