В Омске ушёл из жизни профессор кафедры детских инфекционных болезней Юрий Белан

Юрий Борисович в 1981 году с отличием окончил педиатрический факультет Омского государственного медицинского института. После этого он продолжил обучение в клинической ординатуре и аспирантуре на кафедре госпитальной педиатрии. В 1986 году Юрий защитил кандидатскую, а в 2002 году — докторскую диссертацию. С 2004 года по 2023 год он занимал должность заведующего кафедрой детских инфекционных болезней в ОмГМА.