В Омске ушёл из жизни профессор кафедры детских инфекционных болезней Юрий Белан

Его уход стал большой утратой для университетского сообщества и медицинской отрасли региона.
Юрий Борисович в 1981 году с отличием окончил педиатрический факультет Омского государственного медицинского института. После этого он продолжил обучение в клинической ординатуре и аспирантуре на кафедре госпитальной педиатрии. В 1986 году Юрий защитил кандидатскую, а в 2002 году — докторскую диссертацию. С 2004 года по 2023 год он занимал должность заведующего кафедрой детских инфекционных болезней в ОмГМА.
Работы Юрия Борисовича известны не только в Омской области, но и за пределами региона. Он стал автором трех монографий и более 170 научных публикаций. Также он был соавтором 33 учебно-методических пособий. Юрий Борисович подготовил семь кандидатов наук, что еще раз подчеркивает его вклад в развитие медицины.
Юрий Борисович всегда отличался преданностью делу, проявлял заботу о пациентах и уважение к коллегам и студентам.
Прощание с ним пройдет 10 марта 2025 года в 11 часов по адресу: улица 10 лет Октября, 208.