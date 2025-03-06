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В Омске ушёл из жизни профессор кафедры детских инфекционных болезней Юрий Белан

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России сообщило о том, что 6 марта 2025 года на 68-м году жизни ушел из жизни Юрий Борисович Белан, профессор кафедры детских инфекционных болезней.

Источник: Reuters

Его уход стал большой утратой для университетского сообщества и медицинской отрасли региона.

Юрий Борисович в 1981 году с отличием окончил педиатрический факультет Омского государственного медицинского института. После этого он продолжил обучение в клинической ординатуре и аспирантуре на кафедре госпитальной педиатрии. В 1986 году Юрий защитил кандидатскую, а в 2002 году — докторскую диссертацию. С 2004 года по 2023 год он занимал должность заведующего кафедрой детских инфекционных болезней в ОмГМА.

Работы Юрия Борисовича известны не только в Омской области, но и за пределами региона. Он стал автором трех монографий и более 170 научных публикаций. Также он был соавтором 33 учебно-методических пособий. Юрий Борисович подготовил семь кандидатов наук, что еще раз подчеркивает его вклад в развитие медицины.

Юрий Борисович всегда отличался преданностью делу, проявлял заботу о пациентах и уважение к коллегам и студентам.

Прощание с ним пройдет 10 марта 2025 года в 11 часов по адресу: улица 10 лет Октября, 208.