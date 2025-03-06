В Перми достраивают детскую поликлинику в Мотовилихинском районе

С учетом того, что в микрорайоне Садовый активно строятся новые дома, было решено построить корпус, который объединил бы все медицинские службы и специалистов в одном месте. В настоящее время детские поликлиники Мотовилихинского района расположены в разных частях города, зачастую на первых этажах жилых домов.