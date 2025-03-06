В Перми достраивают детскую поликлинику в Мотовилихинском районе

В Мотовилихинском районе Перми на завершающий этап выходит строительство новой детской поликлиники. Согласно информации от Министерства строительства Пермского края, сейчас на объекте по адресу улица Шмидта, 56а подрядчик занимается проведением внутренней отделки помещений.
На втором и третьем этажах практически завершена отделка. Рабочие укладывают линолеум, красят стены в кабинетах, устанавливают подвесные потолки и настраивают инженерные системы.
«Для жителей Мотовилихинского района строится современная и просторная поликлиника на 350 мест. Здесь будут работать терапевты и узкие специалисты, а также предусмотрены лаборатория и кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом. Уже установлена рентген-аппаратура на три рабочих места», — сообщили в Министерстве строительства Пермского края.
Кроме того, в новом здании будут расположены специализированные дневные стационары по офтальмологии и педиатрии, а также клинико-диагностическая лаборатория.
С учетом того, что в микрорайоне Садовый активно строятся новые дома, было решено построить корпус, который объединил бы все медицинские службы и специалистов в одном месте. В настоящее время детские поликлиники Мотовилихинского района расположены в разных частях города, зачастую на первых этажах жилых домов.