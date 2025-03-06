Фильм «Часы для Веры», снятый в Омске, выходит в прокат по всей стране

В российских кинотеатрах 27 марта стартует прокат художественного фильма «Часы для Веры», снятого омской киностудией «ИСС Арт Медиа». Лента посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Режиссёром фильма стал Максим Горяинов, а роли исполнили актёры омских театров, среди которых Евгения Суровая, Мария Долганёва, Сергей Оленберг, Альбина Риферт и другие.
Картина рассказывает о двух девушках по имени Вера: одна живёт в 1941 году, другая — в 2022-м. Их истории переплетаются, заставляя героиню из современности переосмыслить свою жизнь, найти новых друзей и даже любовь. В центре сюжета — вопросы поколений, патриотизма, жизненного выбора и самопознания.
Фильм основан на реальной истории солдата, найденного поисковым отрядом. За свою художественную и идейную глубину картина уже удостоилась ряда наград, среди которых Золотой диплом Международного кинофорума «Золотой Витязь» и Гран-при фестиваля «Святой Владимир» в Севастополе.
Хронометраж фильма — 1 час 18 минут. По мнению заместителя министра культуры Омской области Светланы Бакулиной, эту картину стоит смотреть всей семьей и показывать старшеклассникам.