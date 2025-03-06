Фильм «Часы для Веры», снятый в Омске, выходит в прокат по всей стране

Картина рассказывает о двух девушках по имени Вера: одна живёт в 1941 году, другая — в 2022-м. Их истории переплетаются, заставляя героиню из современности переосмыслить свою жизнь, найти новых друзей и даже любовь. В центре сюжета — вопросы поколений, патриотизма, жизненного выбора и самопознания.