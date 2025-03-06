Пробуют на зуб. Количество жертв нападения собак в Крыму идет на тысячи

За последние два года на территории Республики Крым случаев нападения животных с летальным исходом не зафиксировано. Но в 2022 году такой случай был. Причем, не с бродячими собаками, а с содержащимися в домохозяйстве. Пострадавшая — 10-летняя внучка владельца двух ротвейлеров. Днем мужчина выпустил животных из вольера погулять, и когда девочка вышла во двор, собаки напали на нее, «причинив тяжелые рваные раны туловища, конечностей головы и лица». Пострадавшую оперативно доставили в медучреждение, где вечером того же дня девочка скончалась во время операции.