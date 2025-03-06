Пробуют на зуб. Количество жертв нападения собак в Крыму идет на тысячи

С начала 2025 года в России участились случаи нападения собак на людей. По данным из 24 регионов, более 30 человек получили травмы, включая серьезные увечья. Особую тревогу вызывают инциденты с участием детей, которые становятся жертвами как бродячих стай, так и домашних собак бойцовских пород. В Крыму ситуация остается относительно спокойной, но проблема требует внимания и системного решения.
Трагедии в регионах.
За последнюю неделю в Краснодарском и Ставропольском краях произошли несколько резонансных случаев. В Краснодарском крае ротвейлер напал на женщину, которая пыталась защитить своего сына. В результате мать получила тяжелые травмы, а ребенок был доставлен в больницу с повреждениями лица. В Ставрополе стая бродячих собак загрызла девятилетнюю девочку, что вызвало широкий общественный резонанс.
Подобные инциденты зафиксированы и в других регионах: в Амурской области, Екатеринбурге и Подмосковье. Только за февраль 2025 года жертвами нападений стали десятки человек, включая детей.
В Крыму ситуация выглядит менее критичной, но проблема все же существует. Как рассказала первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович на прямой линии, прошедшей в пресс-центре «РИА Новости Крым», в 2024 году за медицинской помощью после укусов собак обратились 3,7 тысячи человек. Это почти вдвое меньше, чем в 2023 году, однако цифры все еще остаются значительными.
Основными причинами нападений становятся безнадзорные собаки, халатность владельцев домашних животных и отсутствие эффективной системы контроля за популяцией бродячих псов. Особую опасность представляют собаки бойцовских пород, которые нередко оказываются в руках неопытных или безответственных хозяев.
За последние два года на территории Республики Крым случаев нападения животных с летальным исходом не зафиксировано. Но в 2022 году такой случай был. Причем, не с бродячими собаками, а с содержащимися в домохозяйстве. Пострадавшая — 10-летняя внучка владельца двух ротвейлеров. Днем мужчина выпустил животных из вольера погулять, и когда девочка вышла во двор, собаки напали на нее, «причинив тяжелые рваные раны туловища, конечностей головы и лица». Пострадавшую оперативно доставили в медучреждение, где вечером того же дня девочка скончалась во время операции.
Почему количество собак не уменьшается.
Основными виновниками увеличения численности бродячих собак являются сами люди. Многие владельцы домашних животных вместо того, чтобы стерилизовать своих питомцев, выбрасывают их потомство в промзоны или на окраины городов, надеясь, что кто-то позаботится о щенках. Такие собаки вырастают без социализации, сбиваются в стаи и начинают представлять угрозу для людей.
Сейчас отстрел бродячих собак запрещен. Эвтаназии подвергаются только очень больные или получившие травмы, несовместимые с жизнью, особи. Остальных животных отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и выпускают обратно на улицу.
«После отлова, собак помещают в ветеринарную клинику, где врачи проводят обследование собак и при необходимости их лечат. Самцы проходят процедуру кастрации, а самки — стерилизации. После чего животное находится на реабилитации в ветеринарной клинике 15 суток, затем собаку выпускают в прежнюю среду обитания», рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства крымской столицы Иван Лисечко.
В среднем такие собаки живут на воле 10−11 лет. В приютах оставляют только самых агрессивных собак, явно представляющих угрозу для окружающих.
«С 2020 года в приюте было помещено порядка 800 агрессивных животных, а подвергнуты стерилизации и выпущено в прежнюю среду обитания более 50 тысяч животных без владельца, — рассказала Анастасия Лисовская-Чудинович. — Ранее мы предполагали, что средний возраст жизни животного на улице от 3 до 5 лет. Но, как показывает практика — у нас регион теплый, зимы мягкие, кормовой базы для них достаточно, поэтому животные на улице живут и 10, и 11 лет. Соответственно, получить быстрый эффект этим методом им невозможно».
Что делать?
Проблема нападений собак на людей требует комплексного подхода и участия как государства, так и общества. Только совместными усилиями можно снизить количество трагедий и сделать улицы городов и сел безопаснее для всех.
Чтобы радикально, хотя и не быстро изменить ситуацию в лучшую сторону, эксперты и общественники предлагают ввести тотальный контроль за владельцами домашних животных. Прежде всего, рекомендуется обязать всех владельцев хвостатых стерилизовать своих питомцев, а для профессиональных заводчиков ввести обязательное лицензирование. Таким образом можно будет избежать постоянного пополнения популяции бродячих собак и кошек.
«Основное для нашего ведомства на сегодняшний день — это популяризация и внедрение на законодательном уровне на территории Республики Крым регистрации владельческих животных и их стерилизация, — отметила зампред госкомитета по ветеринарии РК. — Для того, чтобы та работа, которая на сегодняшний день проводится муниципальными образованиями, действительно давала более ощутимый эффект, потому что популяция состаривалась естественным образом, не было бы пополнения этой популяции и проблема решалась».
Что делать, если вы столкнулись с агрессивной собакой?
- Не паникуйте и не делайте резких движений.
- Не поворачивайтесь к собаке спиной и не убегайте.
- Используйте подручные предметы (зонт, сумку) для защиты.
- Если собака напала, постарайтесь защитить лицо, шею и живот.
- После инцидента немедленно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о происшествии в местные органы власти.