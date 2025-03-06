Вода в Бельцах подорожает почти в два раза: Аpa-Canal направил в НАРЭ запрос о повышение тарифов

В Бельцах Apa-Canal хочет повысить тариф на воду с 18,59 до 26,71 леев за кубометр.
Дороже на 43,7%.
Причина — рост расходов.
Они у всех выросли, Apă-Canal-Bălți, и у населения тоже.
Теперь слово за НАРЭ.
И похоже, что одобрят.
Apa-Canal северной столицы, хочет повысить тариф на воду с 18,59 до 26,71 леев за кубометр.
В Бельцах Apa-Canal хочет повысить тариф на воду с 18,59 до 26,71 леев за кубометр.
Дороже на 43,7%.
Причина — рост расходов.
Они у всех выросли, Apă-Canal-Bălți, и у населения тоже.
Теперь слово за НАРЭ.
И похоже, что одобрят.