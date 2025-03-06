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Вода в Бельцах подорожает почти в два раза: Аpa-Canal направил в НАРЭ запрос о повышение тарифов

Apa-Canal северной столицы, хочет повысить тариф на воду с 18,59 до 26,71 леев за кубометр.

Источник: Комсомольская правда

В Бельцах Apa-Canal хочет повысить тариф на воду с 18,59 до 26,71 леев за кубометр.

Дороже на 43,7%.

Причина — рост расходов.

Они у всех выросли, Apă-Canal-Bălți, и у населения тоже.

Теперь слово за НАРЭ.

И похоже, что одобрят.