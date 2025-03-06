В Перми ж/д платформу для электричек на улице Попова построят в 2026 году

В центре Перми на верхней части набережной Камы строят новый железнодорожный остановочный пункт. Первая в городе остановка с высокой платформой появится рядом с Гоголевским садом и гостиницей сети Hilton.
«Строительно-монтажные работы остановочного пункта “Попова” ведут в соответствии с графиком. Окончание работ запланировано на конец 2026 года», — сообщила «КП-Пермь» пресс-служба Свердловской железной дороги.
Объект введут в эксплуатацию после завершения всех работ и получения заключения Госстройнадзора.
Заказчиком строительства высокой платформы «О.п. Попова» в Перми является Дирекция по строительству сетей связи — филиал ОАО «РЖД». Длина платформы составит 195 метров, ширина — 8,25 метра.