Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ж/д платформу для электричек на улице Попова построят в 2026 году

Возведение первой в городе остановки с высокой платформой идет по графику.

Источник: Комсомольская правда

В центре Перми на верхней части набережной Камы строят новый железнодорожный остановочный пункт. Первая в городе остановка с высокой платформой появится рядом с Гоголевским садом и гостиницей сети Hilton.

«Строительно-монтажные работы остановочного пункта “Попова” ведут в соответствии с графиком. Окончание работ запланировано на конец 2026 года», — сообщила «КП-Пермь» пресс-служба Свердловской железной дороги.

Объект введут в эксплуатацию после завершения всех работ и получения заключения Госстройнадзора.

Заказчиком строительства высокой платформы «О.п. Попова» в Перми является Дирекция по строительству сетей связи — филиал ОАО «РЖД». Длина платформы составит 195 метров, ширина — 8,25 метра.