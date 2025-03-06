Стало известно, о чём мечтают женщины на 8 Марта в Новосибирске

4% хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% — сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.