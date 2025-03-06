Стало известно, о чём мечтают женщины на 8 Марта в Новосибирске

В преддверии 8 Марта сервис SuperJob опросил женщин из Новосибирска, чтобы узнать, какие подарки они хотели бы получить в Международный женский день.
Самым желанным подарком оказалось путешествие: о нем мечтают 29% женщин. 15% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 10% мечтают о билетах в театр, кино или музей. 5% с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а также подарочный сертификат.
4% хотят получить смартфон, столько же — бытовую технику или электронику для дома. 3% — сертификаты на обучение, а 2% — товары для творчества и хобби. По 1% мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.
Среди прочих вариантов женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другие.
Согласно опросу, 6 из 10 женщин получают на 8 Марта цветы, 16% — конфеты, а 8% — парфюмерию, косметику и средства по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 4% женщин.