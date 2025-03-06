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В Нижнем Новгороде обострилась конкуренция между перевозчиками

Нижегородские частные пассажирские перевозчики не в силах самостоятельно конкурировать с государственными и муниципальными.

Источник: Коммерсантъ

Об этом говорится в докладе минэкономразвития Нижегородской области о развитии конкуренции в регионе за 2024 год со ссылкой на обращения предпринимателей в «Опору России».

В нем отмечается, что муниципальные транспортные предприятия обновляют подвижной состав за счет бюджета, тогда как частные перевозчики — за свой счет. «Более того, стоимость одной единицы техники в среднем увеличилась в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Одновременно с этим происходит увеличение стоимости топлива, запасных частей и заработных плат сотрудников», — говорится в докладе.

Кроме того, средняя стоимость транзакции в ноябре 2024 года составила 30,7 ₽, что сопоставимо с показателем, отмеченным несколько лет назад. Наконец, закупки по новым маршрутам сейчас проводятся без учета маршрутов действующих перевозчиков, а доля услуг по перевозке пассажиров частниками снижается.