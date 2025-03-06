В Нижнем Новгороде обострилась конкуренция между перевозчиками

В нем отмечается, что муниципальные транспортные предприятия обновляют подвижной состав за счет бюджета, тогда как частные перевозчики — за свой счет. «Более того, стоимость одной единицы техники в среднем увеличилась в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Одновременно с этим происходит увеличение стоимости топлива, запасных частей и заработных плат сотрудников», — говорится в докладе.