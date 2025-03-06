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Опасные вредители и болезни активизируются в полях Ростовской области весной

Аграриев Ростовской области предупредили об опасных весенних вредителях на полях.

Источник: Комсомольская правда

В марте 2025 года с весенним потеплением в полях Ростовской области активизируются вредители и болезни, которые могут повлиять на озимые культуры. Об этом предупреждает донской филиал «Россельхозцентра».

По данным специалистов, в марте численность мышевидных грызунов не превысит нежелательный порог, но вместе с ними начнут появляться зимний зерновой клещ и личинки хлебной жужелицы. Позже, при температуре +8−10 градусов, оживятся жуки-долгоносики.

— В третьей декаде месяца не исключено появление гусениц подгрызающих совок проволочников и ложнопроволочников, — отмечают в «Россельхозцентре».

Также ожидается развитие болезней как в почве, так и на растениях. В первую очередь, речь идет о корневой гнили и снежной плесени. С середины марта на посевах пшеницы и ячменя возможно появление мучнистой росы.

Аграриев просят внимательно следить за сельхозкультурами, необходим постоянный фитосанитарный контроль.