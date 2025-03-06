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В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитации

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе открылось первое в Крыму отделение кардиореабилитации на базе республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Отделение рассчитано на 15 коек и принимает пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце и магистральных сосудах, а также пациентов со стабильными формами сердечно-сосудистый заболеваний.

Под контролем опытной мультидисциплинарной команды специалистов и при помощи современного оборудования пациенты смогут восстановить утраченные вследствие болезни функции.

«Наше отделение работает в рамках современных концепций реабилитации, это не только получение медикаментов, но такое физическая реабилитация и психологическая адаптация пациента, а также новое направление — эрготерапия, включающая социально-бытовую адаптацию», — рассказала завотделением медицинской реабилитации для взрослых пациентов Вера Ткаченко.

Курс реабилитации длится в среднем 14 дней. С каждым пациентом индивидуально работают группы специалистов разных профилей.

Для отделения закуплено новое оборудование за счет средств федеральной программы. Это специальные велотренажеры, стабилоплатформы, лестница с электропривод, которая имитирует ходьбу по лестнице, беговые дорожки и другое оборудование. Реабилитация позволяет пациентам вернуться к их трудовой и бытовой активности.