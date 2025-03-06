ГАИ Башкирии будет проводить пять дней операцию против пьяных водителей

В своем посте главный госавтоинспектора республики также заявил, что, если гражданин стал свидетелем того, что транспортом управляет пьяный водитель, то об этом можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии — 8 (347) 279−32−92, а также Telegram-боту GIBDDRB_02bot.