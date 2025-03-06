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Казахстан увеличил импорт цветов: основные поставщики и объемы

В 2024 году Казахстан ввез 12,3 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов на сумму 93,5 миллиона долларов, что значительно превышает показатели предыдущего года, сообщает ИА El.kz.

По данным Qazstat, Казахстан активно импортирует цветы из 53 стран мира, среди которых лидируют Эквадор, Нидерланды, Китай, Колумбия и Кения.

— Эквадор — 6,4 тыс. тонн.

— Нидерланды — 2,3 тыс. тонн.

— Китай — 1,1 тыс. тонн.

— Колумбия — 978 тонн.

— Кения — 975 тонн.

Сравнительно с 2023 годом, объем импорта цветов вырос с 8,2 тысячи тонн до 12,3 тысячи тонн, а его стоимость увеличилась с 61,2 миллиона долларов до 93,5 миллиона долларов.

При этом Казахстан не только импортирует, но и экспортирует цветы — в 2024 году 1,5 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов было поставлено в страны СНГ.