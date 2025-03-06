Казахстан увеличил импорт цветов: основные поставщики и объемы

По данным Qazstat, Казахстан активно импортирует цветы из 53 стран мира, среди которых лидируют Эквадор, Нидерланды, Китай, Колумбия и Кения.
— Эквадор — 6,4 тыс. тонн.
— Нидерланды — 2,3 тыс. тонн.
— Китай — 1,1 тыс. тонн.
— Колумбия — 978 тонн.
— Кения — 975 тонн.
Сравнительно с 2023 годом, объем импорта цветов вырос с 8,2 тысячи тонн до 12,3 тысячи тонн, а его стоимость увеличилась с 61,2 миллиона долларов до 93,5 миллиона долларов.
При этом Казахстан не только импортирует, но и экспортирует цветы — в 2024 году 1,5 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов было поставлено в страны СНГ.