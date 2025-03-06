Шелест сообщил о создании управления патриотического воспитания в структуре мэрии

Для этих задач в Центре имеются все необходимые условия: оказание помощи со стороны комитета ветеранов войны Октябрьского округа и военно-патриотического клуба «Застава-55», а также сотрудники управления смогут использовать в своей работе музейный комплекс с тематическими экспонатами и методические наработки коллег.