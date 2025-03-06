Шелест сообщил о создании управления патриотического воспитания в структуре мэрии

В Омске создали управление патриотического воспитания в структуре департамента молодежи, физической культуры и спорта. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Шелест.
По словам градоначальника, новое подразделение будет находиться на базе Центра патриотического воспитания омского молодежного многофункционального центра.
«Главной задачей управления станет работа по сохранению и передаче юным омичам исторической памяти о подвигах русского воинства, героизме их прадедов — солдат Великой Победы и мужестве отцов — участников специальной военной операции», — отметил Сергей Шелест.
Для этих задач в Центре имеются все необходимые условия: оказание помощи со стороны комитета ветеранов войны Октябрьского округа и военно-патриотического клуба «Застава-55», а также сотрудники управления смогут использовать в своей работе музейный комплекс с тематическими экспонатами и методические наработки коллег.