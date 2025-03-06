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В Свердловской области рекомендуют ввести масочный режим в ТЦ и на транспорте

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организует дополнительные меры для снижения интенсивности эпидемиологического процесса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, объясняя введение масочного режима.

На данный момент в медицинских и социальных организациях Свердловской области уже введен масочный режим. Также усилен режим текущей дезинфекции.

Специалисты ведомства рекомендуют ввести масочный режим в торгово-развлекательных центрах, на транспорте, объектах культуры и других местах массового пребывания граждан.

В образовательных учреждениях необходимо организовать входные «фильтры». Рекомендовано разобщать детей, если болеет более 20% коллектива.

«МК-Урал» ранее писал, что за прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта, в Свердловской области зарегистрировано 45 тысяч новых случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это выше показателей предыдущей недели на 16,4%, но ниже многолетнего уровня на 24,8%.

За неделю было обследовано 1083 человека. Были выявлены вирусы гриппа А и В, сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, SARS-CoV-2 и другие.