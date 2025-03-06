В Свердловской области рекомендуют ввести масочный режим в ТЦ и на транспорте

«МК-Урал» ранее писал, что за прошедшую неделю, с 24 февраля по 2 марта, в Свердловской области зарегистрировано 45 тысяч новых случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. Это выше показателей предыдущей недели на 16,4%, но ниже многолетнего уровня на 24,8%.