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Аэропорт Нижнего Новгорода пополняет парк специальной техники

Приобретен новый аэродромный пожарный автомобиль.

Источник: предоставили в аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова продолжает обновлять и пополнять парк специальной техники.

Как сообщили в аэропорту, приобретен новый аэродромный пожарный автомобиль АА-8,0/(30−60). Он смонтирован на шасси автомобиля КАМАЗ-43118 и предназначен для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также наземных объектах.

Техническое исполнение и комплектация соответствует Федеральным авиационным правилам «Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов». Отвечает международным требованиям ICAO и сертификационным СПАСОП ГА РФ к аэродромным пожарным автомобилям.

Автомобиль способен доставить к месту происшествия боевой расчет аварийно-спасательного отряда службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, необходимое пожарно-техническое и аварийно-спасательное вооружение, а также 8,5 тонн огнетушащих веществ. Для освещения места проведения работ на автомобиле установлена телескопическая осветительная мачта.

В настоящее время автомобиль введен в эксплуатацию и базируется на аварийно-спасательной станции аэропорта.

Аэропорт на постоянной основе пополняет и обновляет парк специальной техники. За прошлый, 2024 год, было закуплено более 30 единиц, среди которых аэродромные багажные тягачи, машина для антиобледенительной обработки самолетов, кейтеринговый автолифт, прицепные пассажирские трапы и ленточные конвейеры.