Аэропорт Нижнего Новгорода пополняет парк специальной техники

Как сообщили в аэропорту, приобретен новый аэродромный пожарный автомобиль АА-8,0/(30−60). Он смонтирован на шасси автомобиля КАМАЗ-43118 и предназначен для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на воздушных судах, а также наземных объектах.