За год врачи Ростовской области смогли отговорить от аборта 707 женщин

707 женщин в Ростовской области решили сохранить беременность, несмотря на первоначальное намерение сделать аборт. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения региона за 2024 год.
По данным ведомства, с просьбой о прерывании беременности к медикам обратились 2134 женщины, 99,9% из них сначала направили в кабинеты медико-социальной поддержки. В итоге 707 жительниц региона (33,1%) приняли решение оставить детей.
К слову, в 2023 году на дополнительные консультации направили 99,8% обратившихся для проведения аборта. После бесед 540 женщин (24,1%) решили продолжить беременность.
В целом, за прошедший год на Дону родились немногим более 32 тысяч детей, среди которых 50 двоен и две тройни, зачатых с помощью программ ЭКО.