Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год врачи Ростовской области смогли отговорить от аборта 707 женщин

Беременные женщины в Ростовской области стали чаще отказываться от аборта.

Источник: Комсомольская правда

707 женщин в Ростовской области решили сохранить беременность, несмотря на первоначальное намерение сделать аборт. Об этом говорится в отчете министерства здравоохранения региона за 2024 год.

По данным ведомства, с просьбой о прерывании беременности к медикам обратились 2134 женщины, 99,9% из них сначала направили в кабинеты медико-социальной поддержки. В итоге 707 жительниц региона (33,1%) приняли решение оставить детей.

К слову, в 2023 году на дополнительные консультации направили 99,8% обратившихся для проведения аборта. После бесед 540 женщин (24,1%) решили продолжить беременность.

В целом, за прошедший год на Дону родились немногим более 32 тысяч детей, среди которых 50 двоен и две тройни, зачатых с помощью программ ЭКО.