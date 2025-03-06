У следовавшего из Уфы в Санкт-Петербург в полете перестало работать важное оборудование

Вчера днем, 5 марта, в зоне ответственности Самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения на борту самолета Boeing 737−800 авиакомпании «NORDWIND», выполнявшего рейс из Уфы в Санкт-Петербург, произошел сбой в работе системы TCAS (система предотвращения столкновений в воздухе). Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж доложил о неработающем TCAS при пересечении эшелона 260 в наборе высоты до эшелона 340. Из-за невозможности выдерживать рекомендованную вертикальную скорость пилоты запросили эшелон 280. Сигналы «Бедствия» и «Срочности» при этом не объявлялись.
Спустя время экипаж сообщил о возобновлении работы системы TCAS и возможности выдерживания РВСМ, после чего запросил набор высоты до эшелона 340. Самолет продолжил полет по маршруту и благополучно следовал до аэропорта назначения.