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В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. В Керчи на 32% превышен эпидпорог по острым респираторным заболеваниям. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«В городе продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен на 32%. Обращаемость за медицинской помощью как по детскому, так и по взрослому населению возросла в несколько раз», — сообщили в администрации города.

Также власти добавили, что процент госпитализации больных с диагнозом ОРВИ увеличился в два раза в сравнении с прошлой неделей. По данным управления образования, на 5 марта в Керчи закрыто на карантин четыре школы и семь детских садов.

В связи с ростом заболеваемости в детских поликлиниках ограничивают прием здоровых детей до 1 года.

Также даны рекомендации по введению масочного режима в местах массового скопления людей до стабилизации ситуации.

Накануне сообщали, что количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%.

В целом по Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. В этом году ситуация по заболеваемости ОРВИ несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций на полуострове фиксируется один — февральский. При этом сейчас около 40% заболевших — дети, в основном школьники.