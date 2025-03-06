В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% — власти

В целом по Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. В этом году ситуация по заболеваемости ОРВИ несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций на полуострове фиксируется один — февральский. При этом сейчас около 40% заболевших — дети, в основном школьники.