В Керчи эпидпорог по ОРВИ превышен на 32% — власти

«В городе продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен на 32%. Обращаемость за медицинской помощью как по детскому, так и по взрослому населению возросла в несколько раз», — сообщили в администрации города.
Также власти добавили, что процент госпитализации больных с диагнозом ОРВИ увеличился в два раза в сравнении с прошлой неделей. По данным управления образования, на 5 марта в Керчи закрыто на карантин четыре школы и семь детских садов.
В связи с ростом заболеваемости в детских поликлиниках ограничивают прием здоровых детей до 1 года.
Также даны рекомендации по введению масочного режима в местах массового скопления людей до стабилизации ситуации.
Накануне сообщали, что количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%.
В целом по Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на полуострове закрыто около полусотни учреждений образования. В этом году ситуация по заболеваемости ОРВИ несколько отличается от привычной для региона: из-за теплой погоды в декабре и январе вместо двух подъемов сезонных инфекций на полуострове фиксируется один — февральский. При этом сейчас около 40% заболевших — дети, в основном школьники.