В Башкирии хотят «узаконить» аварийных комиссаров

В Башкирии планируют узаконить деятельность аварийных комиссаров. Поправки в законодательство планируют внести депутаты Госсобрания-Курултая РБ.
Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, в республике больше половины ДТП оформляется по европротоколам, в упрощенном порядке. Для этого не нужно вызывать инспекторов ГАИ — аварийные комиссары за определенную плату берут на себя оформление необходимых документов. Это помогает быстрее получить страховую выплату.
«При всех несомненных плюсах этот механизм дает сбой и нуждается в регулировании. Сегодня аварийным комиссаром может назваться кто угодно. На практике бывают случаи, когда псевдоспециалисты неграмотно оформляют документы и страховые компании отказывают автовладельцам в возмещении ущерба. Целесообразно создать единый реестр аварийных комиссаров и наладить взаимодействие между профессиональным объединением комиссаров и ГАИ в интересах автовладельцев и всех участников дорожного движения», — отметил Толкачев.
На заседании экспертного совета в парламенте также обсуждалась возможность разработки программы подготовки аварийных комиссаров. Также предложено внести изменения в образовательную программу автошкол, чтобы автомобилисты лучше понимали порядок оформления ДТП без участия инспекторов ГАИ.