В Башкирии хотят «узаконить» аварийных комиссаров

«При всех несомненных плюсах этот механизм дает сбой и нуждается в регулировании. Сегодня аварийным комиссаром может назваться кто угодно. На практике бывают случаи, когда псевдоспециалисты неграмотно оформляют документы и страховые компании отказывают автовладельцам в возмещении ущерба. Целесообразно создать единый реестр аварийных комиссаров и наладить взаимодействие между профессиональным объединением комиссаров и ГАИ в интересах автовладельцев и всех участников дорожного движения», — отметил Толкачев.