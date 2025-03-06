Отдел ЗАГС № 3 во Владивостоке переезжает на новый адрес

Отдел ЗАГС № 3, что на улице Шкипера Гека, 15, переезжает на новый адрес. Теперь он будет располагаться на Океанском проспекте, 7.
Здесь откроют единый городской архив записей актов гражданского состояния. Также здесь расположится зал для бракосочетаний. Регистрации будут проводить со вторника по субботу.
После закрытия отдела на Шкипера Гека все документы можно будет получить в отделах на Гульбиновича, 3 и Печорской, 8. Принимать заявления на регистрацию смерти продолжат в отделе ЗАГС на Днепровской, 18.
Решение о переезде было принято из-за многочисленных жалоб граждан — внешнее и внутреннее состояние помещений отдела на Шкипера Гека оставляет желать лучшего.
Напомним, с 26 февраля отдел ЗАГС № 3 перестали принимать заявления на расторжение брака по обоюдному согласию. С 1 апреля прекращается прием и прочих заявлений. Прием заявлений на регистрацию брака продолжится до момента открытия нового торжественного зала на Океанском проспекте, 7.