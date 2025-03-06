Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области выросло число квот на ЭКО

Число мест на процедуры ЭКО и криопереноса эмбрионов возросло в Свердловской области. Об этом рассказала завотделением вспомогательных репродуктивных технологий клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Татьяна Снедкова.

Она уточнила, что если в 2013 году в регионе было только 500 квот на ЭКО, то уже в 2025 году выделено 2,7 тыс. мест на данную процедуру и 2,5 тыс. квот — на криоперенос эмбриона. «На 1 января 2025 года в реестре ожидания находится почти 1,4 тыс. супружеских пар. Прирост количества вспомогательных репродуктивных технологий составляет 15% ежегодно, государство выделяет достаточное количество квот», — отметила Снедкова.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова добавил, что уповать на ЭКО супружеским парам, желающим завести ребенка, не стоит. «Это не 100% результат, и надо понимать, что он зависит от многих факторов. Мой призыв — делать все вовремя, не откладывать беременность, когда девушке исполнилось 18−20 лет», — сказала она.