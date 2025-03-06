В Свердловской области выросло число квот на ЭКО

Она уточнила, что если в 2013 году в регионе было только 500 квот на ЭКО, то уже в 2025 году выделено 2,7 тыс. мест на данную процедуру и 2,5 тыс. квот — на криоперенос эмбриона. «На 1 января 2025 года в реестре ожидания находится почти 1,4 тыс. супружеских пар. Прирост количества вспомогательных репродуктивных технологий составляет 15% ежегодно, государство выделяет достаточное количество квот», — отметила Снедкова.