Стоимость бензина АИ-98 в Ростовской области достигла почти 82 рублей

Цены на горючее в Ростовской области изменились в период с 25 февраля по 3 марта 2025 года. Обновленные данные публикует Росстат.
В среднем по региону на прошедшей неделе бензин стоил 60,43 рубля, это было на 13 копеек меньше, чем неделей ранее.
Сравнение цен по отдельным маркам:
АИ-92: 24 февраля — 56,15 рубля, 3 марта — 56,27 рубля;
АИ-95: 24 февраля — 62,38 рубля, 3 марта — 62,51 рубля;
АИ-98 и выше: 24 февраля — 81,63 рубля, 3 марта — 81,90 рубля;
Дизельное топливо: 24 февраля — 66,25 рубля, 3 марта — 66,25 рубля.
Добавим, 3 марта общая цена за бензин по ЮФО составляла 60,80 рубля, за дизель — 67,50 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 59,10 и 70,98 рубля соответственно.