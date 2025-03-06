Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость бензина АИ-98 в Ростовской области достигла почти 82 рублей

В Ростовской области уточнили мартовские цены на бензин.

Цены на горючее в Ростовской области изменились в период с 25 февраля по 3 марта 2025 года. Обновленные данные публикует Росстат.

В среднем по региону на прошедшей неделе бензин стоил 60,43 рубля, это было на 13 копеек меньше, чем неделей ранее.

Сравнение цен по отдельным маркам:

АИ-92: 24 февраля — 56,15 рубля, 3 марта — 56,27 рубля;

АИ-95: 24 февраля — 62,38 рубля, 3 марта — 62,51 рубля;

АИ-98 и выше: 24 февраля — 81,63 рубля, 3 марта — 81,90 рубля;

Дизельное топливо: 24 февраля — 66,25 рубля, 3 марта — 66,25 рубля.

Добавим, 3 марта общая цена за бензин по ЮФО составляла 60,80 рубля, за дизель — 67,50 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 59,10 и 70,98 рубля соответственно.