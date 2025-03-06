В уфимском микрорайоне уже скоро появится крупная школа

Глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов лично проверил ход строительства новой школы на 1225 мест в микрорайоне Глумилино. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
На территории чиновник встретился с представителями подрядной организации, чтобы обсудить выполнение работ. Подрядчики заверили, что устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также кладка перегородок находятся на завершающей стадии. Уже на следующей неделе в планах начать монтаж оконных блоков.
Тарасов подчеркнул, что строительство школы является крайне важным объектом для района, и пообещал регулярно контролировать ход работ. Он отметил, что открытие нового учреждения с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Завершение строительства запланировано на текущий год.
Параллельно со строительством администрация активно занимается подбором специалистов для образовательного учреждения. Требуются учителя, воспитатели, педагоги-психологи и административный персонал.
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