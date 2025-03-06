Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском микрорайоне уже скоро появится крупная школа

В Уфе в 2025 году откроют в микрорайоне Глумилино школу на 1225 мест.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов лично проверил ход строительства новой школы на 1225 мест в микрорайоне Глумилино. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

На территории чиновник встретился с представителями подрядной организации, чтобы обсудить выполнение работ. Подрядчики заверили, что устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также кладка перегородок находятся на завершающей стадии. Уже на следующей неделе в планах начать монтаж оконных блоков.

Тарасов подчеркнул, что строительство школы является крайне важным объектом для района, и пообещал регулярно контролировать ход работ. Он отметил, что открытие нового учреждения с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Завершение строительства запланировано на текущий год.

Параллельно со строительством администрация активно занимается подбором специалистов для образовательного учреждения. Требуются учителя, воспитатели, педагоги-психологи и административный персонал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.