В уфимском микрорайоне уже скоро появится крупная школа

На территории чиновник встретился с представителями подрядной организации, чтобы обсудить выполнение работ. Подрядчики заверили, что устройство наружных и внутренних инженерных сетей, а также кладка перегородок находятся на завершающей стадии. Уже на следующей неделе в планах начать монтаж оконных блоков.