Почему в Молдове записаться к врачу стало почти невозможно, а ждать приема приходится месяцами: Министр здравоохранения винит во всём медицинских работников

После того, как к профильным специалистам пациенты стали записываться без направления семейного врача, очереди в поликлиниках выросли. Тем более, что кто-то приходит и без записи — бывают острые проблемы, которые надо решать срочно и надеяться, что врач все-таки примет. Иначе придётся идти в платную клинику.
Министр здравоохранения Алла Немеренко считает, что очереди к профильным специалистам в медицинских учреждениях — это искусственно созданная проблема. По ее словам, такие ситуации возникают из-за неэффективного управления, передает realitatea.md.
Чиновница также отметила, что недовольство профильных специалистов может быть связано с тем, что раньше пациенты могли попасть к врачу без направления от семейного врача, если оплачивали услуги самостоятельно.
"Допускаю, что существует небольшой процент пациентов, которые не попадают к нужному специалисту. Но не думаю, что тот, у кого болит ухо, окажется у кардиолога. Конечно, специалисты могут быть недовольны. Но хочу подчеркнуть, что семейный врач — это не приёмная врача-специалиста.
Там, где есть проблемы, они связаны исключительно с плохим управлением, слабой организацией работы учреждения. Раньше большинство пациентов, которые не проходили фильтр семейного врача, попадали к специалистам за деньги. Я понимаю, что эти средства теперь не накапливаются, потому что пациенты приходят бесплатно по страховому полису. Но я не вижу в этом проблемы. Это искусственно созданная проблема, которую медицинские учреждения могут легко решить", — заявила Немеренко.
По ходу министр здравоохранения редко ходит на приемы в обычные поликлиники. В некоторых из них просто нет некоторых специалистов и приходится записываться в другое медицинское учреждение. Когда народу много — очереди гарантированы.