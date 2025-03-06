Почему в Молдове записаться к врачу стало почти невозможно, а ждать приема приходится месяцами: Министр здравоохранения винит во всём медицинских работников

Там, где есть проблемы, они связаны исключительно с плохим управлением, слабой организацией работы учреждения. Раньше большинство пациентов, которые не проходили фильтр семейного врача, попадали к специалистам за деньги. Я понимаю, что эти средства теперь не накапливаются, потому что пациенты приходят бесплатно по страховому полису. Но я не вижу в этом проблемы. Это искусственно созданная проблема, которую медицинские учреждения могут легко решить", — заявила Немеренко.