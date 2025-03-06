Многодетные мамы из Хабаровского края получили право на досрочную пенсию

Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области назначило досрочную страховую пенсию по старости 4,5 тысячи многодетных мам. Среди них 3440 женщин, воспитавших пятерых и более детей, 330 мам четверых детей и 730 мам троих детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Например, женщины, воспитавшие пятерых и более детей до восьмилетнего возраста, могут оформить пенсию в 50 лет.
Для назначения досрочной пенсии необходимо не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. В страховой стаж включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.
За период ухода за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым — 5,4.
Также досрочную пенсию в 50 лет могут оформить «северянки», родившие двух и более детей, при условии наличия 20 лет страхового стажа, из которых 12 лет работы на Крайнем Севере или 17 лет — в приравненных к нему местностях. В Хабаровском крае этим правом уже воспользовались 12 770 женщин.