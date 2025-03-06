Многодетные мамы из Хабаровского края получили право на досрочную пенсию

Также досрочную пенсию в 50 лет могут оформить «северянки», родившие двух и более детей, при условии наличия 20 лет страхового стажа, из которых 12 лет работы на Крайнем Севере или 17 лет — в приравненных к нему местностях. В Хабаровском крае этим правом уже воспользовались 12 770 женщин.