Исторические склады Кокоревых не будут сносить из-за строительства ВСМ

Сегодня, 6 марта, стало известно, что при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург исторические склады Кокоревых на Лиговском проспекте сносить не будут. Ожидается, что в будущем поезд будет заезжать прямо внутрь здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кирилла Полякова.
— Я могу сказать, что проектировщики — молодцы, потому что они смогли интегрировать постройки, которые, к сожалению, за эти годы претерпели большие изменения. Проект возвращения, скажем так, исторического наследия складов Кокоревых к их первоначальному виду получается очень красивым. Думаю, это порадует пассажиров, — привело агентство слова Полякова.
Но избежать смелых решений при возведении грандиозного проекта ВСМ Москва — Петербург избежать не получится. Так, власти намерены передвинуть часть домов Фарфоровского поста. При этом важно отметить, что здания пообещали сохранить как исторические объекты.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что школьники из Петербурга и Приморья разработали робота-стюарда для обслуживания поездов ВСМ. Он умеет самостоятельно передвигаться и доставлять пассажирам продукцию, а также распознавать их по биометрии.