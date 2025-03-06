Исторические склады Кокоревых не будут сносить из-за строительства ВСМ

— Я могу сказать, что проектировщики — молодцы, потому что они смогли интегрировать постройки, которые, к сожалению, за эти годы претерпели большие изменения. Проект возвращения, скажем так, исторического наследия складов Кокоревых к их первоначальному виду получается очень красивым. Думаю, это порадует пассажиров, — привело агентство слова Полякова.