Сочи стал самым популярным городом России для весенних каникул

Сочи стал самым популярным российским городом для отдыха семей с детьми в период весенних каникул с 29 марта по 6 апреля. Об этом сообщают аналитики сервиса для планирования путешествий, опираясь на данные бронирований.
Так, на долю Сочи приходится 21,1% бронирований. Средняя стоимость семейного номера на курорте составляет около 10 тысяч рублей в сутки. Далее следуют Санкт-Петербург (13,3%) и Москва (11,7%), где сутки проживания обойдутся в восемь тысяч рублей.
В числе популярных направлений оказались также Эсто-Садок (7,0% бронирований, 15 тысяч рублей за ночь), Казань (5,5%, 10 тысяч рублей), Калининград (3,9%, шесть тысяч рублей), Воронеж (3,3%, 10 тысяч рублей рублей), Краснодар (3,1%, 10 тысяч рублей), Светлогорск (1,6%, пять тысяч рублей) и Нижний Новгород (1,6%, 10 тысяч рублей). Также отмечается, что большинство туристов с детьми предпочитают четырехзвездочные отели без включенного питания, на такие предложения приходится 35% бронирований.
Аналитики также отмечают, что внутренний туризм вырос на 4%, достигнув 53% от общего числа бронирований.
Ранее сообщалось, что стоимость проживания в отелях Сочи на майские праздники выросла на 20% за год.