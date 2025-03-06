Сочи стал самым популярным городом России для весенних каникул

В числе популярных направлений оказались также Эсто-Садок (7,0% бронирований, 15 тысяч рублей за ночь), Казань (5,5%, 10 тысяч рублей), Калининград (3,9%, шесть тысяч рублей), Воронеж (3,3%, 10 тысяч рублей рублей), Краснодар (3,1%, 10 тысяч рублей), Светлогорск (1,6%, пять тысяч рублей) и Нижний Новгород (1,6%, 10 тысяч рублей). Также отмечается, что большинство туристов с детьми предпочитают четырехзвездочные отели без включенного питания, на такие предложения приходится 35% бронирований.