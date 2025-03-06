Самолет, следовавший из Уфы в Омск, задержался из-за вертолета-нарушителя

В результате этого нарушения рейс авиакомпании «АЗИМУТ», выполняемый на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Уфа-Омск, был вынужден уйти на второй круг с удалением в десять километров от взлетно-посадочной полосы омского аэропорта.