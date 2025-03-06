Самолет, следовавший из Уфы в Омск, задержался из-за вертолета-нарушителя

Сегодня утром, 6 марта, в зоне ответственности Новосибирского регионального центра Единой системы организации воздушного движения произошел инцидент, связанный с нарушением правил полета. Как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, вертолет Ми-8, который принадлежит МЧС, вылетел с площадки Озга без разрешения диспетчера.
В результате этого нарушения рейс авиакомпании «АЗИМУТ», выполняемый на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Уфа-Омск, был вынужден уйти на второй круг с удалением в десять километров от взлетно-посадочной полосы омского аэропорта.
Нарушение было зафиксировано в соответствии с пунктами 110 и 172 Федеральных правил использования воздушного пространства. Органы управления дежурными по противовоздушной обороне силами и средствами были оповещены, однако сигнал «Режим» не объявлялся.
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