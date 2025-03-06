Работы по берегоукреплению в Куликово выполнили на 94%

Первый этап провела компания СК «Маяк» за 165 миллионов рублей. Подрядчик укрепил побережье на протяжённости 1800 метров, где наиболее близко к бровке подходят объекты инфраструктуры и инженерные коммуникации. Для предотвращения подтоплений в районе Куликово установили свайный ряд из лиственницы и противофильтрационный экран из геотекстильных контейнеров с песком. Также обустраивали каменный вал и засеяли авандюну пескоудерживающими растениями.