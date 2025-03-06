Работы по берегоукреплению в Куликово выполнили на 94%

В Куликово работы по берегоукреплению выполнили на 94%. Информацию об этом опубликовали на странице «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
«Продолжается второй этап аварийно-восстановительных работ на морском побережье в Куликово. Полностью завершены берегоукрепительные работы на восточном и западном участках берега общей протяжённостью 1,4 км. На центральном участке укрепили 700 из 896 метров берега», — говорится в сообщении.
Сейчас подрядчик выполняет второй этап аварийно-восстановительных работ на побережье в Куликово. Специалисты строят каменный вал на трёх участках общей протяжённостью 2,3 километра.
Укреплением в Куликово занимается компания «Амберстрой». С ней заключили контракт на 299 миллионов рублей. Работы необходимо закончить в марте 2025 года.
Первый этап провела компания СК «Маяк» за 165 миллионов рублей. Подрядчик укрепил побережье на протяжённости 1800 метров, где наиболее близко к бровке подходят объекты инфраструктуры и инженерные коммуникации. Для предотвращения подтоплений в районе Куликово установили свайный ряд из лиственницы и противофильтрационный экран из геотекстильных контейнеров с песком. Также обустраивали каменный вал и засеяли авандюну пескоудерживающими растениями.