В Нижегородском зоопарке «Лимпопо» проснулись бурые медведи Ляля и Балу

Бурые медведи Ляля и Балу проснулись после зимней спячки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка «Лимпопо».
Медведи нижегородского зоопарка покинули свои укрытия и вышли в уличные вольеры, впервые за три с лишним месяца ощутив свежий весенний воздух.
Первым на прогулку отправился медведь Балу. Он внимательно изучил территорию, тщательно обнюхал все вокруг, а затем попробовал снег на вкус.
Следом за ним из спячки вышла и Ляля. Она долго принюхивалась к весенним ароматам, а затем приступила к «бьюти-процедурам», приводя в порядок свою шубу.
Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что пробуждение медведей — один из главных признаков прихода весны не только календарной, но и фактической. Если Ляля и Балу проснулись, значит, весна вступила в свои права. В ближайшие дни в зоопарке ожидается пробуждение гималайского медведя Могана.
Отмечается, что в «Лимпопо» начался брачный сезон у бенгальских тигров Веги и Барсика, а также у белых медведей Умки-Аяны и Николая. В естественной среде эти животные предпочитают одиночный образ жизни, поэтому большую часть времени их содержат отдельно. Однако в этот период хищники объединены в пары и могут наслаждаться обществом друг друга.
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