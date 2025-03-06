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В Нижегородском зоопарке «Лимпопо» проснулись бурые медведи Ляля и Балу

Пробуждение медведей — один из главных признаков прихода весны.

Источник: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Бурые медведи Ляля и Балу проснулись после зимней спячки. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Медведи нижегородского зоопарка покинули свои укрытия и вышли в уличные вольеры, впервые за три с лишним месяца ощутив свежий весенний воздух.

Первым на прогулку отправился медведь Балу. Он внимательно изучил территорию, тщательно обнюхал все вокруг, а затем попробовал снег на вкус.

Следом за ним из спячки вышла и Ляля. Она долго принюхивалась к весенним ароматам, а затем приступила к «бьюти-процедурам», приводя в порядок свою шубу.

Генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что пробуждение медведей — один из главных признаков прихода весны не только календарной, но и фактической. Если Ляля и Балу проснулись, значит, весна вступила в свои права. В ближайшие дни в зоопарке ожидается пробуждение гималайского медведя Могана.

Отмечается, что в «Лимпопо» начался брачный сезон у бенгальских тигров Веги и Барсика, а также у белых медведей Умки-Аяны и Николая. В естественной среде эти животные предпочитают одиночный образ жизни, поэтому большую часть времени их содержат отдельно. Однако в этот период хищники объединены в пары и могут наслаждаться обществом друг друга.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что ночная трапеза оленей попала на фотоловушку.