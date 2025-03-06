В Нижегородском зоопарке «Лимпопо» проснулись бурые медведи Ляля и Балу

Отмечается, что в «Лимпопо» начался брачный сезон у бенгальских тигров Веги и Барсика, а также у белых медведей Умки-Аяны и Николая. В естественной среде эти животные предпочитают одиночный образ жизни, поэтому большую часть времени их содержат отдельно. Однако в этот период хищники объединены в пары и могут наслаждаться обществом друг друга.