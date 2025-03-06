Минобороны хочет взыскать 110 млн рублей с НПО «Алмаз»

«НПО “Алмаз”» (ранее Конструкторское бюро № 1) является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России и входит в концерн «Алмаз—Антей». НПО специализируется на разработке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, предприятие поставляет армии России ЗРК серии «С»: С-300 «Фаворит», С-350, С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».