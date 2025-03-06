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Минобороны хочет взыскать 110 млн рублей с НПО «Алмаз»

Министерство обороны зарегистрировало в Арбитражном суде Москвы иск к ПАО «Научно-производственное объединение (НПО) “Алмаз”». Согласно данным картотеки суда, сумма исковых требований равна 110,77 млн руб. Подробности неизвестны.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«НПО “Алмаз”» (ранее Конструкторское бюро № 1) является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России и входит в концерн «Алмаз—Антей». НПО специализируется на разработке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, предприятие поставляет армии России ЗРК серии «С»: С-300 «Фаворит», С-350, С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».