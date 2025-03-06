Семьям бойцов СВО из Иркутска передали ордена Мужества

— Медали и ордена — не только высокие награды. Это символ храбрости, стойкости и преданности Родине. Их вручают тем, кто проявил исключительную отвагу в сложнейших ситуациях, вместе с братьями по оружию сражался ради своей семьи и нашей страны. Благодарю за то, что вы их так воспитали, поддержали в решении служить России, — сказал семьям бойцов Руслан Болотов.