Семьям бойцов СВО из Иркутска передали ордена Мужества

В Иркутске мэр Руслан Болотов передал семьи бойцов СВО ордена Мужества. Как сообщили в пресс-службе администрации города, их посмертно удалены семь сибиряков: Михаил Агафонов, Александр Бойцов, Александр Есин, Василий Ильин, Александр Свергун, Александр Тумалев и Андрей Чанцев.
— Медали и ордена — не только высокие награды. Это символ храбрости, стойкости и преданности Родине. Их вручают тем, кто проявил исключительную отвагу в сложнейших ситуациях, вместе с братьями по оружию сражался ради своей семьи и нашей страны. Благодарю за то, что вы их так воспитали, поддержали в решении служить России, — сказал семьям бойцов Руслан Болотов.
Мэр также отметил, что семьи могут рассчитывать на помощь администрации. А память о защитниках Отечества будет увековечена. В областном центре появятся мемориальные доски на фасадах заведений, где учились военнослужащие. Также подходит к концу создание первого тома книги памяти героев. Кроме того, посмертно медалью «За отвагу» был награжден Сергей Быков.