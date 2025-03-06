Влюбленная в Джейсона Мамоа белоруска хотела взять кредит для него, но одумалась

Но потом ее еще «уведомили» что, чтобы забрать деньги ей нужно заплатить еще 3,5 тысячи долларов США, чтобы не возникли проблемы с законом. Тогда жительница Новополоцка пошла в банк за кредитом, но сотрудники банка вразумили женщину, рассказав ей о мошенниках. Поговорив с кассиром банка, белоруска написала мнимому Мамоа, что у нее нет денег заплатить за посылку, и «кинозвезда» перестал выходить на связь, а потерпевшая пошла в милицию.