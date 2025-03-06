Влюбленная в Джейсона Мамоа белоруска хотела взять кредит для него, но одумалась

В Новополоцке влюбленная в Джейсон Мамоа белоруска ждала от него посылку с деньгами. Но сама потеряла крупную сумму. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Так, в ноябре 2024-го 47-летняя новополочанка в мессенджере написал мужчина, который представился Джейсоном Момоа. Мошенник выслал фото актера в подтверждение и завязал переписку с белоруской, флиртуя с женщиной.
В феврале мнимая звезда пообещал белоруске прислать в подарок посылку с внушительной денежной суммой. Потом горожанка получила сообщения о том, что посылка на ее имя находится в Бресте. Но таможня вскрыла посылку, обнаружила деньги и нужно заплатить за таможенный контроль. Сразу же белоруска перевела свыше 1600 белорусских рублей.
Но потом ее еще «уведомили» что, чтобы забрать деньги ей нужно заплатить еще 3,5 тысячи долларов США, чтобы не возникли проблемы с законом. Тогда жительница Новополоцка пошла в банк за кредитом, но сотрудники банка вразумили женщину, рассказав ей о мошенниках. Поговорив с кассиром банка, белоруска написала мнимому Мамоа, что у нее нет денег заплатить за посылку, и «кинозвезда» перестал выходить на связь, а потерпевшая пошла в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем многодетная мать с подругами украли в магазине 12 флаконов парфюмерии.