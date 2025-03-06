Разработка месторождений редкоземов позволит создать новый промышленный район в Арктике

Ранее в беседе с ТАСС он сообщил, что доразведка месторождений редкоземельных металлов в Арктической зоне может вывести Россию на первое место в мире по запасам. США могут быть интересны такие элементы, как ниобий и неодим, актуальные для сталелитейной промышленности и производства электродвигателей. В пример ученый привел Томторские массивы редкоземельных металлов, которые находятся в Якутии. По его словам, сейчас изучено лишь 40 из 240 кв. км площади месторождения. Ученый добавил, что среди якутских запасов редких металлов для сталелитейной промышленности, в частности, была бы актуальна добыча дорогостоящего металла феррониобия, который Россия сейчас закупает в Бразилии. В руде перспективного Томторского месторождения содержание ниобия в руде в разы выше, чем в Бразилии.