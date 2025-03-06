Разработка месторождений редкоземов позволит создать новый промышленный район в Арктике

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Разработка Томторского месторождения редкоземельных металлов и Попигайского месторождения импактных алмазов позволит создать в Арктике новый промышленный район, аналогичный Норильскому. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири» со ссылкой на академика РАН, ученого-геолога Николая Похиленко.
Норильский промышленный район — это комплекс населенных пунктов, который сформировался как единый производственный комплекс по добыче и производству цветных и драгоценных металлов. Его центром стал Норильск с населением 176 тыс. человек.
«При наличии стратегии развития сырьевой базы как первоосновы технологического суверенитета России и политической воли (на всех уровнях) реализовать эту стратегию, в Арктике можно было бы сформировать новый промышленный район, схожий с Норильским. Он включал бы в себя месторождения как минимум Томтора и Попигая (гигантские запасы импактных алмазов — природного наноструктурированного алмазного материала с уникальными технологическими характеристиками), доставку в порт Хатанга с перевалкой в Дудинке и дальнейшим выпуском продукции в Красноярском крае», — написал академик.
Он отметил, что в Институте химии и химических технологий ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» разработаны методы получения чистых материалов, которые можно масштабировать до промышленного уровня. "Энергоснабжение могли бы обеспечить поставленные в Хатанге два наземных блока АЭС мощностью по 55 мегаватт каждый — так считают в руководстве Росатома, — добавил ученый.
Ранее в беседе с ТАСС он сообщил, что доразведка месторождений редкоземельных металлов в Арктической зоне может вывести Россию на первое место в мире по запасам. США могут быть интересны такие элементы, как ниобий и неодим, актуальные для сталелитейной промышленности и производства электродвигателей. В пример ученый привел Томторские массивы редкоземельных металлов, которые находятся в Якутии. По его словам, сейчас изучено лишь 40 из 240 кв. км площади месторождения. Ученый добавил, что среди якутских запасов редких металлов для сталелитейной промышленности, в частности, была бы актуальна добыча дорогостоящего металла феррониобия, который Россия сейчас закупает в Бразилии. В руде перспективного Томторского месторождения содержание ниобия в руде в разы выше, чем в Бразилии.