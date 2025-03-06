Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые энергообъекты построят в Ростовской области

В Ростовской области до 2030 года обновят 100 трансформаторных подстанций и 300 км сетей.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область активно внедряет меры для повышения устойчивости энергосетевого комплекса. В том числе, уделяется внимание обеспечению надежного электроснабжения в периоды пиковых нагрузок, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

По словам Игоря Сорокина, в ближайшие пять лет на Дону планируют провести масштабное обновление и строительство ключевых энергообъектов.

В частности, речь идет об установке дополнительных трансформаторов на подстанциях «Ростовская» и «Шахты», а также о возведении новой подстанции «Левенцовская». Указанные проекты направлены на улучшение электроснабжения новых жилых районов и промышленных предприятий.

Важным шагом в достижении поставленных задач оказалось подписание соглашения, которое позволило в 2024 году начать работы на 97 объектах в десяти районах области. К 2030 году должны обновить больше 350 км электросетей и около 100 трансформаторных подстанций.

Кроме этого, с 2025 года компания «Ростовэнерго» взяла на себя функции системообразующей сетевой организации в регионе. Это позволит установить единые стандарты качества и надежности энергоснабжения.

— Ростовская область демонстрирует устойчивый рост энергопотребления. За последние пять лет мощность генерации выросла на 6,5%, а потребление энергии — на 8%. На сегодня установленная мощность электростанций составляет порядка 8 тысяч мегаватт, — отметил Игорь Сорокин.