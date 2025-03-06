Новые энергообъекты построят в Ростовской области

Ростовская область активно внедряет меры для повышения устойчивости энергосетевого комплекса. В том числе, уделяется внимание обеспечению надежного электроснабжения в периоды пиковых нагрузок, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
По словам Игоря Сорокина, в ближайшие пять лет на Дону планируют провести масштабное обновление и строительство ключевых энергообъектов.
В частности, речь идет об установке дополнительных трансформаторов на подстанциях «Ростовская» и «Шахты», а также о возведении новой подстанции «Левенцовская». Указанные проекты направлены на улучшение электроснабжения новых жилых районов и промышленных предприятий.
Важным шагом в достижении поставленных задач оказалось подписание соглашения, которое позволило в 2024 году начать работы на 97 объектах в десяти районах области. К 2030 году должны обновить больше 350 км электросетей и около 100 трансформаторных подстанций.
Кроме этого, с 2025 года компания «Ростовэнерго» взяла на себя функции системообразующей сетевой организации в регионе. Это позволит установить единые стандарты качества и надежности энергоснабжения.
— Ростовская область демонстрирует устойчивый рост энергопотребления. За последние пять лет мощность генерации выросла на 6,5%, а потребление энергии — на 8%. На сегодня установленная мощность электростанций составляет порядка 8 тысяч мегаватт, — отметил Игорь Сорокин.