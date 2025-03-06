Десять сирот из Башкирии получили законное жилье только после вмешательства прокуроров

В Белорецком районе Башкирии прокуратура добилась исполнения судебных решений, благодаря которым получили долгожданное жилье десять местных жителей, которые, будучи еще несовершеннолетними, остались попечения родителей. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Эти граждане были включены в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда, однако муниципалитет вовремя свои обязательства не исполнил. Прокуратура района направила в суд иски с требованием обязать администрацию обеспечить сирот жильем. Инстанция удовлетворила требования, и в настоящее время судебные акты уже исполнены.
В торжественной обстановке Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов вручил новоселам ключи от благоустроенных квартир в новостройке. Он также лично оценил качество предоставленного жилья, чтобы убедиться, что оно соответствует всем необходимым стандартам.
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