Десять сирот из Башкирии получили законное жилье только после вмешательства прокуроров

Эти граждане были включены в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда, однако муниципалитет вовремя свои обязательства не исполнил. Прокуратура района направила в суд иски с требованием обязать администрацию обеспечить сирот жильем. Инстанция удовлетворила требования, и в настоящее время судебные акты уже исполнены.