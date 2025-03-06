Виталий Хоценко открыл долгожданный детсад в Амуре-2

Сегодня, 6 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в открытии «Центра развития ребенка — детского сада № 44», который находится на улице 21-Амурская, 73/1. Строительством и оснащением детского сада занималась Группа компаний «Стройбетон». После завершения работ образовательное учреждение передали городу.
По словам главы региона, проживающие в микрорайоне омичи давно ждали появления нового детского сада.
«Компания “Стройбетон” сделала хороший подарок на 8 Марта всем женщинам микрорайона, у которых есть дети, и показала пример комплексного развития территории», — рассказал Виталий Хоценко.
Помимо этого, застройщик также передал на баланс города шесть квартир, которые в скором времени получат очередники из числа сирот, обманутых дольщиков и переселенцев из аварийного жилья. Также жители микрорайона получили возможность водить детей в садик, который расположен в шаговой доступности от их дома.
В современном образовательном учреждении создали лучшие условия: в нем имеются уютные спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкальные залы, а также современный медицинский блок. Детсад на рассчитан шесть групп на 140 мест, из которых 2 группы на 44 места — для детей от 2 до 3 лет.
Новый детский сад будет также удобен детям и родителям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, застройщик оборудовал территорию образовательного учреждения современной игровой площадкой.
Как отметил губернатор, строительство дошкольного учреждения — яркий пример взаимодействия властей всех уровней и компании-застройщика. Сергей Шелест высоко отметил качество выполненных работ.
«Кроме того, компания “Стройбетон” подарила детскому садику все оборудование, которое мы сейчас здесь увидим, с хорошим качеством и с большой надежностью. А в вечернее время здесь прекрасная подсветка», — рассказал мэр Омска.
Гендиректор Группы компаний «Стройбетон» Александр Сасин выразил благодарность строителям за проделанную работу. Заведующая «Центром развития ребенка — детский сад № 44» Анна Русакова провела для гостей учреждения экскурсию и показала его оснащение. Строители также были отмечены — им вручили благодарственные письма губернатора и мэра.