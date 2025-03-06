Виталий Хоценко открыл долгожданный детсад в Амуре-2

В современном образовательном учреждении создали лучшие условия: в нем имеются уютные спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкальные залы, а также современный медицинский блок. Детсад на рассчитан шесть групп на 140 мест, из которых 2 группы на 44 места — для детей от 2 до 3 лет.