Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 марта посетил выставку новейших российских беспилотников, сообщили в пресс-службе президента.
Выставка новейших российских беспилотных авиационных систем «Демонстрация решений отрасли БАС» организована в Минске. На выставке экспонируются дроны для сельского хозяйства, мониторинга местности, грузовые дроны.
Лукашенко представили перспективные направления сотрудничества с Россией, а также рассказали, как развиваются двусторонние отношения между странами в этой отрасли.
С российской стороны на мероприятии участвовали глава администрации президента России Максим Орешкин, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Накануне также в Кремле сказали, что Путин и Лукашенко могут обсудить добычу редкоземельных металлов.
Тем временем Кочанова призналась, что не всегда видит в магазинах.