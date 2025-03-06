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Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске

Лукашенко ознакомился с новейшими российскими беспилотниками в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 марта посетил выставку новейших российских беспилотников, сообщили в пресс-службе президента.

Выставка новейших российских беспилотных авиационных систем «Демонстрация решений отрасли БАС» организована в Минске. На выставке экспонируются дроны для сельского хозяйства, мониторинга местности, грузовые дроны.

Лукашенко представили перспективные направления сотрудничества с Россией, а также рассказали, как развиваются двусторонние отношения между странами в этой отрасли.

С российской стороны на мероприятии участвовали глава администрации президента России Максим Орешкин, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Накануне также в Кремле сказали, что Путин и Лукашенко могут обсудить добычу редкоземельных металлов.

Тем временем Кочанова призналась, что не всегда видит в магазинах.