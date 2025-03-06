В Петербурге ограничили скорость для самокатчиков

Об этом 6 марта «Фонтанке» сообщили в пресс-службе кикшеринговых компаний.
Открытие сезона кикшеринга должно было произойти накануне, но старт сдвинули на день по рекомендации комитета по транспорту. 5 марта Комтранс отмечал, что из-за неблагоприятной погоды использование самокатов могло быть небезопасным.
«Вчера вместе с городом мы решили, что погода не очень подходит для поездок — в некоторых районах был снег. Но сегодня погода улучшилась, снега уже нет, поэтому самокаты стали доступны для поездок», — сказали в Whoosh.
В пресс-службе компании добавили, что ввиду отсутствия сухого асфальта на всех участках дорог города и возможного снижения навыков вождения самоката после зимнего перерыва, максимальная скорость для пользователей кикшеринга была временно снижена до 15 километров в час.
«Для снижения риска возникновения инцидентов на старте сезона МТС Юрент вместе с другими операторами временно ограничил максимальную скорость всех устройств до 15 км/ч. Сервис также внимательно следит за погодными условиями, и будет временно выключать сервис, если они ухудшатся», — также подчеркнули в сервисе кикшеринга МТС Юрент.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что сегодня в Петербурге открылся сезон кикшеринга к неудовольствию некоторых горожан. Самокаты загорелись зеленым светом. Количество электросамокатов на улицах города с прошлого года существенно не изменится.