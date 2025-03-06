Уровень влажности почвы в Крыму достиг минимума за последние 30−40 лет

По словам Радченко, в 2000—2001 годах в Крыму уже наблюдался подобный период, когда за осень и зиму выпало около 50% осадков от нормы. Ситуация была критической до начала вегетационного сезона, но в марте выпала месячная норма осадков, а в апреле — три нормы. Благодаря этому баланс восстановился, и урожайность была высокой.