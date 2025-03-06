Уровень влажности почвы в Крыму достиг минимума за последние 30−40 лет

В Крыму содержание влаги в почве на глубине одного метра достигло минимального значения за последние три-четыре десятилетия. Заместитель директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко сообщила ТАСС, что это может повлиять на урожайность зерновых культур, но дальнейшие перспективы зависят от количества осадков весной.
«Сказался 2024 засушливый год, осадков практически не было в летний и осенний периоды. Тем не менее, если будут продуктивные осадки в марте, а самое главное, в апреле, то все будет в порядке», — отметила специалист.
По словам Радченко, в 2000—2001 годах в Крыму уже наблюдался подобный период, когда за осень и зиму выпало около 50% осадков от нормы. Ситуация была критической до начала вегетационного сезона, но в марте выпала месячная норма осадков, а в апреле — три нормы. Благодаря этому баланс восстановился, и урожайность была высокой.
Также она сообщила, что заморозки в Крыму не оказали негативного влияния на состояние посевов.