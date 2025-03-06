Казахстан занял 21-е место из 139 по индексу цен на продукты питания

В начале текущего года Казахстан занял 21-е место из 139 в мире по индексу цен на продукты питания. Значение индекса для РК составило 27,4. Поясним: индекс цен на продукты питания отражает относительную стоимость потребительской корзины в разных странах, принимая за 100% цены в Нью-Йорке. В результате чем ниже значение индекса, тем дешевле продукты в стране по сравнению с Нью-Йорком, и наоборот. Индекс РК означает, что цены на продукты питания в нашей стране составляют 27,4% от цен в Нью-Йорке, то есть эти продукты в среднем в Казахстане дешевле, чем в Нью-Йорке, на 72,6%, пишет energyprom.kz.