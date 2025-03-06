Казахстан занял 21-е место из 139 по индексу цен на продукты питания

В начале текущего года Казахстан занял 21-е место из 139 в мире по индексу цен на продукты питания. Значение индекса для РК составило 27,4. Поясним: индекс цен на продукты питания отражает относительную стоимость потребительской корзины в разных странах, принимая за 100% цены в Нью-Йорке. В результате чем ниже значение индекса, тем дешевле продукты в стране по сравнению с Нью-Йорком, и наоборот. Индекс РК означает, что цены на продукты питания в нашей стране составляют 27,4% от цен в Нью-Йорке, то есть эти продукты в среднем в Казахстане дешевле, чем в Нью-Йорке, на 72,6%, пишет energyprom.kz.
Самые «дешёвые» страны мира в плане стоимости продуктов — Пакистан, Афганистан, Египет, Иран и Мадагаскар, а самые «дорогие» — Американские Виргинские Острова, Швейцария и Исландия.
Среди государств СНГ выше Казахстана в рейтинге находятся Беларусь, Украина* и Узбекистан, то есть в этих странах цены на продукты питания ниже, чем в РК. В свою очередь, в Кыргызстане, Азербайджане, Молдове и Армении продукты стоят дороже, чем в Казахстане.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
На 18 февраля 2025 года цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Удорожание коснулось 12 из 19 наименований социально значимых продуктов. Существеннее всего выросли в цене картофель (сразу на 60,6%), репчатый лук (на 28,5%), белокочанная капуста (на 16,6%), соль (на 14,4%) и сливочное масло (на 10,2%). Подорожали также подсолнечное масло и говядина (на 8,4% для каждого вида продукции), курица (на 6,7%), кефир (на 6,6%), пастеризованное молоко (на 6,2%), хлеб (на 5,6%) и творог (на 3,1%).
При этом наблюдалось снижение цен на сахар-песок (на 0,1%), рожки (на 1,3%), яйца (на 5,1%), пшеничную муку (на 6,5%), морковь (на 7%), рис (на 11,6%) и гречку (на 30,2%).
В разрезе крупных городов наибольшее годовое удорожание было зафиксировано в Караганде (на 7,6%), Актобе (на 7,1%), Семее (на 6,8%), Таразе (на 6,5%) и Актау (на 5,9%). Наименьший рост цен был отмечен в Астане (на 1,4%), Жезказгане (на 1,6%) и Кызылорде (на 1,9%). В Туркестане социально значимые продукты подешевели, однако лишь на 0,1%.
Заметим: цены на СЗПТ в Казахстане регулируются законом, а превышение их допустимых пределов влечёт наказание. Так, в целом по итогам января-декабря 2024 года в стране зарегистрировали семь случаев превышения предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, против шести годом ранее. Все нарушители (семь человек) были оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн тенге — значительно больше, чем годом ранее (345 тыс. тенге).
Кроме того, было зарегистрировано 4,4 тыс. случаев превышения допустимой торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары — сразу в 5,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Численность нарушителей выросла в 5,5 раза, до 4,3 тыс. человек. Из них 4 тыс. человек получили предупреждения, 278 человек — административные штрафы. Общая сумма наложенных штрафов достигла 16,2 млн тенге, тогда как годом ранее она не превышала 3 млн тенге. В том числе сумма взысканных штрафов составила 13,7 млн тенге.