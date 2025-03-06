В Краснодаре перестали работать 18 светофоров

Сообщение об отключении сигнального прибора было получено около 12 часов дня. В пресс-службе сообщили о 18 неработающих светофоров. Однако спустя час 11 из них снова включились. До сих пор не функционируют 7 светофоров на улице Дзержинского и Дальней.