В Краснодаре перестали работать 18 светофоров

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства города.
Сообщение об отключении сигнального прибора было получено около 12 часов дня. В пресс-службе сообщили о 18 неработающих светофоров. Однако спустя час 11 из них снова включились. До сих пор не функционируют 7 светофоров на улице Дзержинского и Дальней.
Кроме того, в пресс-службе местных жителей предупредили о соблюдении правил и порекомендовали быть внимательнее.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Красноармейском районе с помощью прокуратуры восстановили работу светофора на региональной трассе. Установлено, что светофор, расположенный на трассе А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 Новороссийск — Керчь, работал в одноцветом режиме регулирования. Для водителей всегда горел зеленый.